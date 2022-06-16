نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “new link” رابط طلب مساعدة مالية 2022 من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على طريقة طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد الرسمية، حيث إنها تعتبر أحد أشهر المؤسسات الخيرية في الإمارات العربية المتحدة، وهذا إلى جانب مؤسسة الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، حيث تعرفنا معكم في مقال سابق عن طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن أحد طرق طلب المساعدة للمحتاجين في الإمارات وخارجها أيضا، وهذا عبر موقع مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، فتابع معي عزيزي المتابع في الأسطر القادمة بحرص.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمساعدات الإنسانية

ويعتبر حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من أحد أهم الرجال في دولة الإمارات، وقد اشتهر بأعماله الخيرية، والتي لا تقتصر فقط على الإمارات العربية المتحدة، ولكن تصل إلى خارجها في جميع أنحاء العالم العربي، حيث إنه معروف بدعمه الكبير للمحتاجين وهذا ما ظهر في الكثير من المناسبات.

ويظهر هذا بشكل كبير في إنشاء موقع إلكتروني مخصص للمساعدات الخاصة بالشيخ، حيث تم إنشاء هذا الموقع ليقوم الأشخاص المحتاجين برفع رسائل طلباتهم من خلاله، ومتابعة حالة طلبهم، وقد حصل الكثير من الأشخاص على مساعدات مالية أو عينية بفضل الله من خلال تقديم طلبات المساعدة وبعد التحقق من استحقاقهم.

طلب مساعدة مالية من الإمارات

وقد تابعنا معكم أعزائنا المتابعين في موقعكم ثقفني العديد من الطرق الفعالة والصحيحة للحصول على مساعدة مالية، وهذا كما ذكرنا في الآتي:

رابط جمعية محمد بن راشد تقديم طلب مساعدة

ويمكنكم تقديم الطلب الخاص بكم بكل سهولة ويسر عبر اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح، فتابع الأسطر القادمة:

اذهب إلى موقع المؤسسة الرسمي عبر الرابط crm.mbrch.gov.ae.

ثم اضغط على تقديم طلب مساعدة بالقائمة أعلاه.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الصفحة الخاصة بالطلب.

أدخل نوع الطلب، ثم اكتب الرسالة الخاصة بك بها تفاصيل المشكلة التي تواجهها وما الذي تحتاجه بكل صدق.

ثم أرسل الطلب.

ويمكنك الاستعلام عن طلب مساعدة في نفس الموقع عن طريق الضغط وادخال رقم الطلب أو رقم البطاقة ليظهر لك حالة الطلب.

وفي حالة القبول سيتم إرسال رسالة نصية لك على الجوال، ويمكنك متابعة الحالة في الموقع كما ذكرنا.

مع العلم أن الطلبات يتم استقبالها من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة صباحا.

وقد تم ذكر أن المساعدات المالية تقدم للأسر الأشد احتياجا، والتي تكون من ضمن الحالات التي عليها إيجارات سكن، أو تحتاج مبالغ مالية لشراء أساس أو توصيل كهرباء ومرافق عامة للبيوت والعديد من الحالات الأخرى المشمولة، فتابعوا معنا دوما.