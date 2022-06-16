واشنطن تفرض عقوبات على منتجين إيرانيين للبتروكيميائيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 08:25 مساءً - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة من منتجي البتروكيميائيات الإيرانيين، وشركات وهمية في الصين والإمارات يشتبه في تحايلها على عقوبات أخرى.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن هؤلاء متهمون بدعم شركتي Triliance Petrochemical وPetrochemical Commercial Company الإيرانيتين وهما "كيانان يلعبان دورا رئيسيا في التفاوض على بيع المنتجات البتروكيميائية الإيرانية في الخارج".

وأضافت أن "هذه الشبكة تساعد في القيام بالتعاملات الدولية والإفلات من العقوبات من خلال دعم بيع البتروكيميائيات الإيرانية للعملاء في جمهورية الصين الشعبية وبقية دول شرق آسيا".

وتأتي العقوبات الجديدة في وقت وصلت المحادثات النووية مع إيران الى طريق مسدود.

وفي مطلع عام 2021 راهن الرئيس جو بايدن على مفاوضات سريعة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي انسحب سلفه الجمهوري دونالد ترامب منه، لكن المفاوضات لم تنجح وزادت حدة التوتر.

هذا وطلبت الولايات المتحدة والأوروبيون من الوكالة الدولية ان تلزم طهران بالتعاون بعد تقرير انتقد غياب الأجوبة الإيرانية الكافية في قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرح عنها سابقا، وردت طهران بسحب 27 كاميرا مراقبة لبرنامجها النووي.

ويواجه جو بايدن الآن خيارا صعبا مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية التنازل والمجازفة باتهامه من قبل المعارضة الجمهورية بالضعف تجاه أحد ألد أعداء أمريكا أو الإقرار بفشل الدبلوماسية والمخاطرة بنشوب أزمة كبرى في الشرق الأوسط في خضم الحرب الروسية-الأوكرانية.