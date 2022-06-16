رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية بليبيا يصلان القاهرة لدعم لجنة 5+5

جدة - نرمين السيد - وصل إلى القاهرة، اليوم الخميس، الفريق أول عبد الرزاق الناظورى والفريق أول ركن محمد الحداد، رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية بليبيا؛ لدعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتى تنعقد لليوم الثانى على التوالى.





وأكد رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية حرصهما على ضمان إنجاح المسار العسكرى الذى حرصت مصر على استضافة أعماله لتسوية الأزمة فى ليبيا واستعادة العمل بمسار توحيد المؤسسة العسكرية. وتأتى زيارة الناظورى والحداد للقاهرة ولقائهما أعضاء لجنة 5+5 لتؤكد ضرورة الاعتماد على المؤسسات العسكرية الرسمية باعتبارها الضامن الأول لحفظ الأمن والاستقرار فى ليبيا.

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