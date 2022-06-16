بريطانيا تضيف بطريرك روسيا لقائمة عقوباتها

جدة - نرمين السيد - أدرجت السلطات البريطانية، بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، على قائمة العقوبات لدعم العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وفقا لقائمة عقوبات محدثة نشرت على الموقع الإلكترونى الحكومى، اليوم الخميس.





ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن الموقع الإلكترونى للحكومة البريطانية قوله: "فلاديمير جوندياييف، المعروف باسم البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لأنه أدلى ببيانات عامة متعددة لدعم الغزو الروسى لأوكرانيا". وشملت الموجة الجديدة من العقوبات المفروضة لدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا سيرجى سافوستيانوف، نائب مدينة دوما موسكو، وأليكسى إيسايكين، رئيس وعضو مجلس إدارة مجموعة فولجا دنيبر، وهى شركة نقل روسية ذات أهمية كبيرة فى عمليات النقل الجوى التى تتعاقد عليها الحكومة الروسية لإنشاء جسور جوية تحمل البضائع الحيوية. كما تضم القائمة أربعة مسؤولين عسكريين روس وموظفين من الإدارة المدنية والعسكرية لمنطقة خيرسون، بمن فيهم رئيس الإدارة فلاديمير سالدو ونائبه كيريل ستريموسوف.

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