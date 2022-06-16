الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل حمايتها لقتلة الصحفية شيرين أبو عاقلة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن قرار إسرائيل عدم محاسبة عناصر شرطة الاحتلال، الذين شاركوا بالاعتداء على جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة يأتى فى إطار سعيها المتواصل لحماية "قتلة" الصحفية المخضرمة.





وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، أن البيان الذى صدر عن شرطة الاحتلال بهذا الخصوص هو ذر للرماد فى العيون ومحاولة للتغطية على الجريمة وتحسين صورة الشرطة وحماية عناصرها وعملهم الإرهابى ضد جنازة أبو عاقلة، وهو يندرج فى إطار محاولات دولة الاحتلال دفن حقيقة اغتيالها وإعدامها الميدانى لشهيدة الحق والحقيقة، والتحايل على الضغوط الأمريكية والدولية لإجراء تحقيق نزيه وشفاف فى هذه الجريمة، وامتصاصه عبر قنوات إعلامية تضليلية.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالى بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إعدام الشهيدة أبو عاقلة وآلاف الشهداء الذين أعدمتهم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين بدم بارد ودون أن يشكلوا خطرا عليهم.

وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد للمطالبات الأمريكية والدولية لدولة الاحتلال بإجراء تحقيق فى جريمتها هذه، خاصة فى ظل مماطلة الحكومة الإسرائيلية وتسويفها لهذه القضية بشكل يجحف بالقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ومبادئ حقوق الإنسان، ولا تعدو كونها مراهنة على الوقت لنسيان قضية أبو عاقلة.

وأكدت الوزارة أن المطلوب من دولة الاحتلال الكشف عن أسماء المجرمين والقتلة واعتقالهم توطئة لمحاكمتهم بشكل علنى ونزيه وشفاف حتى ينالوا عقابهم.

وشددت على أن ما أورده الإعلام العبرى بشأن إطلاع نفتالى بينيت ولابيد على تفاصيل قضية إعدام أبو عاقلة محاولة لتسييس قضيتها وتجهيز فبركات سياسية إعلامية قبيل زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن للتغطية على التورط الإسرائيلى بهذه الجريمة.