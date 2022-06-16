ماكرون: ندعم منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفق ما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، من مؤتمر صحفى مشترك عقده مع كل من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى والمستشار الألمانى أولاف شولتس والرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس فى العاصمة الأوكرانية (كييف).
وأضاف زيلينسكى، خلال تصريحات صحفية، أن روسيا لا تعتزم عقد محادثات جادة لإرساء السلام، مؤكدا ضرورة الموافقة على حزمة العقوبات السابعة.
وأكد أن توحيد الجهود العالمية كفيل بوقف العملية العسكرية الروسية ضد الشعب الأوكرانى.
وأشار زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع كل من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى والمستشار الألمانى أولاف شولتس والرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس فى العاصمة الأوكرانية (كييف)، إلى أن الوضع داخل أوكرانيا محتدم، ولكنه يعد أكثر احتداما ضد أوروبا بأكملها.
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