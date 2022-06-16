الرئيس الأوكرانى: روسيا لا تعتزم عقد محادثات جادة لإرساء السلام

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن روسيا لا تعتزم عقد محادثات جادة لإرساء السلام، مؤكدا على ضرورة الموافقة على حزمة العقوبات السابعة.

وأكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، أن توحيد الجهود العالمية كفيل بوقف العملية العسكرية الروسية ضد الشعب الأوكرانى.

وأشار زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع كل من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى والمستشار الألمانى أولاف شولتس والرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس فى العاصمة الأوكرانية (كييف)، إلى أن الوضع داخل أوكرانيا محتدم، ولكنه يعد أكثر احتداما ضد أوروبا بأكملها.