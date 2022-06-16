زيلينسكى: توحيد الجهود العالمية كفيل بوقف الهجوم الروسى ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلا عن قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، أضاف زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في العاصمة الأوكرانية (كييف)، أن الوضع داخل أوكرانيا محتدم، ولكنه يعد أكثر احتدامًا ضد أوروبا بأكملها.

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