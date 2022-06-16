السعودية تشيد بجهود ملك المغرب من أجل الدفاع عن هوية القدس

جدة - نرمين السيد - وذكر البيان الصحفى الصادر عن الدورة الــ 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية ـــ السعودية، اليوم الخميس، فى الرباط، أن الجانب السعودى أشاد بالجهود المتواصلة التى يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها المرابطين، وصيانة هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذلك بالمشاريع ذات الطابع الإنسانى والاجتماعى التى تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذى للجنة، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.

وجددت اللجنة، تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطينى الشقيق وتأكيدها على حقه فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود من أجل تخطى حالة الجمود التى تمر بها عملية السلام، والعمل على إعادة إطلاق العملية التفاوضية، ضمن إطار زمنى محدد، تفضى إلى اتفاق يعالج كافة قضايا الحل النهائى، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ووفق حل الدولتين، وأكدت أن الإبقاء على هذه القضية بدون حل من شأنه أن يزيد من التوتر والتطرف فى المنطقة، ويشكل مصدر تهديد للأمن وللاستقرار فيها.