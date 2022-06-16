العالم اليوم - مصر.. إلغاء جميع قيود كورونا على دخول البلاد

انتم الان تتابعون خبر مصر.. إلغاء جميع قيود كورونا على دخول البلاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يونيو 2022 08:18 مساءً - أعلنت مصر، الخميس، إلغاء جميع القيود التي كانت مفروضة على دخول المصريين والأجانب، بسبب فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وافقت على إلغاء جميع القيود، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، أنه "تمت الموافقة خلال الاجتماع على قرار ينص على أن تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى مصر، الواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 1 لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا".

وحلال الاجتماع، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار، أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، و4.5 مليون جرعة تنشيطية.

وأشار إلى أنه "تتوفر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة، لاستكمال تقديم التطعيمات" في مصر.

كما استعرض القائم بأعمال وزير الصحة، إجراءات الاستعداد والجاهزية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بخصوص مرض جدري القرود.

وقال إن الوزارة "تقوم بالتوعية بطرق الانتقال والإجراءات الواجب تنفيذها لتفادي الإصابة به، كما وفرت 800 كاشف حمض نووي ووفرت 550 كاشفا إضافيا خلال هذا الشهر".

كما تمت مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتفعيل إجراءات الحجر البيطري فيما يخص الحيوانات القادمة من الخارج، وتدريب الأطقم الصحية فيما يتعلق بوسائل التشخيص المبكر والعلاج.