روسيا توسع قائمة العقوبات ضد أستراليا
قررت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، توسيع قائمة العقوبات ضد أستراليا، لتشمل 121 شخصا إضافيا من ممثلي وكالات إنفاذ القانون ورجال الأعمال والصحفيين.
وحسب موقع (روسيا اليوم) قالت الوزارة في بيان لها : "ردا على تشديد العقوبات التي تفرضها الحكومة الأسترالية، والتي تنطبق على عدد متزايد من المواطنين الروس، فضلا عن ممثلي قطاع الأعمال ووسائل الإعلام، تمت إضافة 121 أستراليا إلى قائمة الممنوعين من دخول (روسيا)، من كبار مسؤولي وكالات إنفاذ القانون ورجال الأعمال والخبراء والصحفيين الذين يصيغون أجندة معادية للروس في ذلك البلد".
وأوضح البيان أن الأشخاص المدرجين في "القائمة السوداء" يمنع دخولهم روسيا إلى أجل غير مسمى.
وأضاف: "نظرا إلى أن كانبيرا الرسمية لا تعتزم التخلي عن مسارها المناهض لروسيا وتواصل فرض عقوبات جديدة، سيستمر العمل على تحديث قائمة الحظر الروسية".
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