برنامج خبراء المستقبل والذي أطلقه وأعلن عن بداية التسجيل الإلكتروني للاشتراك فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي، والذي يهدف إلى النهوض بالشباب من ذوي الخيرات للالتحاق بالبرامج المستقبلية للوطن والتي تقوم بتطير مهاراتهم وشحذها بالشكل المناسب للحاق بركب التطور المجتمعي للعصر الحديث والذي يقبل فقط الكفاءات المتميزة من العاملين بالقطاع الحكومي في دولة الإمارات.

[برنامج خبراء المستقبل] رابط تسجيل dubaifuture.ae دبي للمستقبل 2022 الدفعة الثالثة

قامت مؤسسة دبي المستقبل بالإعلان عن بداية استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني في برنامج دبي المستقبل في المرحلة الثالثة من البرنامج، وقد كان الإطلاق الأول له في 2019 ولاقى نجاحا كبيرا، وقام المتميزين فيه بتقلد المناصب المناسبة للكفاءات التي حصلوا عليها، وتم وضع التطوير الحديث واللمسات النهائية للخروج بالنسخة الجديدة من البرنامج بما يؤدي إلى الحصول على الكفاءة والتأهيل الأفضل في القرن 21.

بيان سمو الشيخ حمدان بن محمد حول إطلاق البرنامج

«الإنسان ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والاستثمار في قدرته على الإبداع والابتكار هو الثروة الحقيقية». وأضاف «منذ انطلاقه في ديسمبر 2019، تحوّل برنامج دبي لخبراء المستقبل إلى منصة عالمية لتبادل الخبرات وجمع نخبة المختصين باستشراف المستقبل من حول العالم. فخورون بالجيل الجديد من خريجي البرنامج الذين سيكونون قادة المستقبل وسيسهمون من خلال معارفهم وخبراتهم في إدارة القطاعات الاستراتيجية والجهات الحكومية في الارتقاء بنموذج التميز الحكومي في دبي واستباق المتغيرات العالمية بالتحضير والتخطيط السليمين».

شروط التسجيل في برنامج دبي المستقبل

يجب أن يكون موظفاً في هيئة حكومية أو شبه حكومية في دبي

كما يكون لديه خمس سنوات خبرة عملية على الأقل

ومن الهام جدا أن يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة كتابةً ومحادثةً

ويكون مستعد للالتزام بمدة البرنامج لعام كامل

كما يجب أن أن يقدم رسالة عدم ممانعة من جهة عمله في حال قبول طلب انتسابه للبرنامج

كيفية التسجيل الإلكتروني بالبرنامج وما هي الفترة المقررة