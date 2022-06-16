نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا لينك” التسجيل في مدارس الاجيال الإمارات 2022 ajyalschools.ese.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم التسجيل في مدارس الأجيال، والتي زاد البحث عنها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وخاصة من سيسجلون لأبنائهم بالصف الأول الابتدائي، أو يريدون التحويل لأبنائهم من المدارس العادية إلى المدارس التي سيطبق عليها مشروع مدارس الأجيال المتطورة، والتي تم الإعلان عنها في العديد من الأيام من قبل سيدي حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن ماهية تلك المدارس، وما هي المدارس التي ستبدأ في تطبيق المشروع هذا العام، وكيف تسجلون بها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

مدارس الاجيال المتطورة

وسنتعرف معكم على ماهية مدارس الاجيال، حيث زادت الأخبار بخصوصها في الأوساط الإماراتية، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا خاصة بعدما أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن انطلاق التسجيل في مدارس الاجيال من يوم 16 يونيو 2022 وانتشار الأسئلة بين المواطنين عن طريقة التسجيل فيها.

ينطلق التسجيل في مدارس الأجيال غدا 16 يونيو 2022 للطلبة المواطنين ومن في حكمهم. للتسجيل يرجى زيارة https://t.co/lgYvp3uvfC#مدارس_الأجيال#مؤسسة_الإمارات_للتعليم_المدرسي pic.twitter.com/OPFA0HSGyi — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) ينطلق التسجيل في مدارس الأجيال غدا 16 يونيو 2022 للطلبة المواطنين ومن في حكمهم. للتسجيل يرجى زيارة https://t.co/lgYvp3uvfC#مدارس_الأجيال#مؤسسة_الإمارات_للتعليم_المدرسي pic.twitter.com/OPFA0HSGyi — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) June 15, 2022

ومدارس الأجيال عبارة عن:

نموذج جديد للمدارس الحكومية الإمارتية.

تتميز بنظام تعليمي فريد من نوعه ومميز.

يتم تدريس المواد الأساسية فيها كالتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية، والمواد الدراسية العلمية وفق أحدث التطورات.

وتشرف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عليها بالطبع.

وقد أعلن عن انطلاقها هذا العام السيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله.

مدارس الاجيال المتطورة

وقد تم الإعلان عن المدارس التي ستطبق نموذج مدارس الأجيال هذا العام، وهذه المدارس كالآتي، وهذا حسب ماجءاء في موقع مدارس الأجيال التابع لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي:

مدرسة المزهر بدبي.

آى مكتوم ح1 دبي.

مدرسة القرائن بالشارقة.

الفرقان بالشارقة.

مشيرف بعجمان.

أم القيوين ح1، مدينة أم القيوين.

مدرسة المطاف ح1، رأس الخيمة.

المعيريض ح1، برأس الخيمة.

مدرسة محمد بن حمد الشرقي ح1، الفجيرة.

شروط التسجيل للطلاب

ويهتم مئات أولياء الأمور في الإمارات بتعليم أبنائهم أفضل تعليم على أفضل مستوى، وتراهن الدولة على مدارس الأجيال في توفير ذلك بشكل ممتاز وهذا كما تعودنا بالإمارات، وللتسجيل هناك شروط هي:

التسجيل متاح للمواطنين للصف الأول الابتدائي، وفي حالة التسجيل بالصفوف من الثاني إلى الرابع، يشترط أن يكون الطالب كان بمدرسة حكومية.

الأولوية تكون للطالب الذي له أخوة بالمدرسة، ثم الطلاب الذين يسكنون في المنطقة الخاصة بالمدرسة.

ثم تكون الأولوية للطلاب الساكنين بالإمارة نفسها.

بعدها يتم النظر في سكان باقي الإمارات في حالة اذا تبقت مقاعد دراسية.

وقد تعرفنا معكم على طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، فتابعوا معنا.

رابط التسجيل في مدارس الاجيال

وفي حالة اذا رغبت بالتسجيل، فيمكنك عمل ذلك إلكترونيا بكل سهولة ويسر، مع العلم أن التسجيل الإلكتروني لا يضمن أن يتم قبولك، ولكن سيتم فرز المتقدمين واختيار الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط والأولوية، فتابع:

اذهب إلى موقع مدارس الاجيال عبر الرابط الرسمي ajyalschools.ese.gov.ae.

ثم اضغط على زر التسجيل بالأسفل.

قم بتسجيل الدخول في حساب ولي الأمر.

ثم سيطلب منك إدخال بيانات ولي الأمر.

بعدها بيانات الطالب.

ثم سيتم بعدها ادخال بيانات المدرسة.

بعد الانتهاء من كافة البيانات، ستقدم الطلب.

وسيتم الرد على طلبك حين إعلان النتائج، والتي يمكنك متابعتها في الموقع أولا بأول، فتابع معنا في ثقفني.

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