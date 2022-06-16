نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على سكني اونلاين والاستعلام عن استحقاق الدعم في المقال التالي
في الفترة الأخيرة زادت عمليات البحث نحو كيفية التقديم على سكني اونلاين للحصول على الوحدات السكنية والدعم السكني والأراضي المجانية الممنوحة للمواطنين من قبل وزارة الإسكان السعودية ضمن برنامج دعم مخصص لفئات متعددة من المواطنين تنطبق عليهم المعايير والمعايير، يعد برنامج دعم الإسكان من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين لزيادة نسبة التملك للمواطنين السعوديين وتزويدهم بالحلول السكنية، لذلك يجب على المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على حقوق السكن والتقدم عبر بوابة سكني، عبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل عن كيفية التقديم على سكني أونلاين.
التقديم على سكني اونلاين
يمكنك معرفة التقديم على سكني اونلاين من خلال الخطوات التالية:-
- اذهب مباشرة إلى موقع سكني.
- حدد منتجًا من الصفحة الرئيسية أو ابحث عنه.
- انقر فوق استعراض المنتج.
- حدد تخطيطًا متاحًا وانقر فوق عرض الوحدة أو قائمة التصميم.
- انقر فوق رمز التطبيق لتقديم طلب للحصول على تمويل إلكتروني.
- أدخل رقم بطاقة الهوية أو رقم الإقامة.
- ثم أدخل كلمة المرور.
- أدخل الرمز المرئي.
- انقر فوق رمز تسجيل الدخول واتبع التعليمات حتى تكتمل عملية التسجيل.
التقديم على سكني عبر التطبيق
- حمل تطبيق سكني لأجهزة الأندرويد مباشرة لأجهزة الأيفون.
- افتح التطبيق ثم انقر فوق زر تسجيل الدخول.
- أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك ثم انقر فوق “تحقق” للتسجيل من خلال البوابة الوطنية.
- انقر فوق علامة التبويب المنتجات.
- ابحث عن اسم المدينة أو المنطقة المطلوبة أو حددها مباشرة على الصفحة.
- ستظهر الرسوم البيانية، انقر عليها بعد تسجيل الدخول.
- يرجى تحديد القطعة الصحيحة ثم إرسالها.
الدعم السكني
في الآونة الأخيرة زادت عمليات البحث عن استحقاق الدعم السكني حيث يعد هو أحد أنواع الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية للفئات غير القادرين على شراء منزل وليس لديهم مكان جيد للعيش فيه، حيث يتم البحث عن أهلية تأمين السكن لجميع المتقدمين، ويتم تحديد المستفيدين والإعلان عنهم قبل فترة من موعدهم بشكل شهري، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو استحقاق الدعم السكني.
استحقاق الدعم السكني
- قم بتسجيل الدخول إلى منصة سكني وقم بتسجيل حساب مستخدم جديد مباشرة.
- اكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- أضف تاريخ الميلاد.
- أدخل الرمز المرئي.
- ثم انقر فوق تحقق.
- أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة مرور الحساب ورقم الهاتف المحمول ورمز التفعيل.
- انقر فوق أيقونة التطبيق لطلب دعم الإسكان.
- راجع الشروط والأحكام، حدد موافق، ثم اضغط على زر موافق.
- أجب عن الأسئلة المتعلقة بمحل الإقامة الحالي وتأكد من صحة بيانات الأسرة.
- بعد الانتهاء من عملية تسجيل الأهلية، ستظهر رسالة (تهانينا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السكني).
شروط استحقاق الدعم السكني
شروط استحقاق الدعم السكني وهي:
- يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية بغض النظر عما إذا كان شابًا أو أنثى.
- أن يكون متزوج و فوق 25 سنة.
- يجب أن يكون المتقدم في المملكة عند تقديم الطلب.
- ليس لها صك ملكية سكن.
- يجب ألا يكون مقدم الطلب مستفيدًا من برنامج مساعدات الإسكان ، لا هو ولا أحد أفراد أسرته.
- ألا يكون موطنًا خلال السنوات الخمس الماضية وقت تقديم الطلب.
- وألا يكون لمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته أصول تزيد عن 5 مليون ريال سعودي.
- بالنسبة للمطلقات، يجب أن يمر أكثر من عامين على الطلاق.
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