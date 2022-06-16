استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الدور الاول برقم الجلوس جميع محافظات مصر من موقع moe.gov.eg

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الدور الاول برقم الجلوس. نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني من أكثر الأمور التي تشغل بال أولياء الأمور خلال المرحلة الحالية، لأن على أساسها يتم تحديد مستقبل الطالب الثانوي ثم الجامعي، ووفقاً للنظام الدوري فقد تم الكشف عن النتائج وفقاً للخريطة الزمنية الموضوعة من قبل الوزارة وبالإضافة إلى اعتمادها رسمياً من قبل المحافظين كما أشارت الوزارة إلى ذلك، ومن المقرر أن يتم بدء امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم يوفقوا في اجتياز امتحانات الدور الأول على أن تكون خلال شهر يوليو القادم وتقوم كل محافظة بتحديد المواعيد الملائمة لها. ونستعرض لكم اهم التفاصيل حول نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم ورقم جلوس الطالب يتم الحصول على النتيجة الخاصة بالطالب المستعلم عنه في أقل من دقيق، في إطار حرص الوزارة على توفير وقت وجهد أولياء الأمور وطلاب مرحلة الصف الثالث في الحصول على النتائج فور الاعتماد الرسمي لها، فقد أكدت الوزارة أن النتائج متاحة فقط عبر موقعها الإلكتروني وموقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة او موقع وزارة وزارة التريبة والتعليم، وأنها غير مسؤولة عن باقي المواقع الإلكترونية التي أعلنت حصولها على نتائج الطلاب

تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة

صرح مصدر رسمي بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بأنه من المقرر أن يكون الميعاد الخاص ببدء تنسيق الثانوية العامة بالمحافظة فور الانتهاء من إعلان نتائج الصف الأول والثاني بشكل كامل داخل كافة مدارس المحافظة، حتى يتم الوقوف على الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام من قبل الطلاب الناجحين في مرحلة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد القيام بالإجراءات الإحصائية التكرارية الخاصة بتحديد عدد الفصول المتاحة لاستقبال الطلاب العام الدراسي المقبل.

وأكدت المديريات التعليمية بالمحافظات المصرية المختلفة أنه فور فتح التنسيق يجب توافر الأوراق التالية: