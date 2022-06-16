نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022، انتهت امتحانات الثانوي الفني الصناعي في مصر وبدأ البحث عن موعد نتيجة الدبلومة الفنية 2022 نظام خمس سنوات وثلاث سنوات، وكان الطلاب قد أجروا الامتحانات لمدة أسبوعين على التوالي، وكانت البداية مع المواد المقررة المشتركة. ثم تلتها الاختبارات التخصصية، وآخر امتحان كان يوم التاسع من شهر يونيو 2022، والآن هم يترقبون نتيجة الدبلومة الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم للاستعلام عنها والتعرف على الدرجات التي تحصلوا عليها. وحسب ما هو متداول فإن عمليات تصحيح أوراق الطلاب جارية الآن في الكنترولات. وسيتم عرضها مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، في هذا المقال سنعرض لكم تفاصيل موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية، تابعوا معنا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

يترقب الكثير من الطلاب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 منذ أيام بعد انتهاء الامتحانات. وسيكون موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بعد إكمال تصحيح كل أوراق الطلاب في مختلف المحافظات. بعد ذلك سيتم التحقق من العلامات التي تحصلوا عليها قبل إطلاقها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. ولاستخراج النتائج يجب أن يقوم المستعلم باتباع خطوات بسيطة نذكرها لكم فيما يلي:

أول خطوة هي الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفني على الإنترنت

ثانيا: من بين الخيارات المتاحة، يختار نتيجة الدبلومات وينقر على خيار الاستعلام

ثالثا: يتوجب على الطالب تحديد نوع الدبلوم الخاص به، ثم يحدد النظام أيضا

رابعا: يدرج اسم المدرسة والإدارة التابع لها، ثم يكتب رقم الجلوس في المكان المخصص له.

في الأخير عليه أن ينقر على زر الاستعلام، وستظهر له نتيجته مع الدرجات التي تحصل عليها.

موعد نتيجه الدبلومات الفنية 2022

تجدر الإشارة لمن يستفسرون عن نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 بالاسم ورقم الجلوس بأن الامتحانات قد أجريت في أربعة عشرة يوما دون انقطاع، بحيث بدأت امتحانات الدبلومة الصناعية في جمهورية مصر بتاريخ يوم السبت الثامن والعشرين من شهر مايو المنقضي، لتنتهي يوم التاسع من يونيو، وعدد سنوات النظام هي ثلاث سنوات في عدد من التخصصات.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وقريبا سيتمكن الطلاب المعنيون من معرفتها بعد إتمام التصحيح ورصد الدرجات، وستكون متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم عما قريب.