استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني برقم الجلوس من موقع بوابة الازهر الالكترونية azhar.eg برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية برقم الجلوس. حيث يقوم الطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية الأزهرية للترم الدراسي الثاني بعد قيامهم بأداء الامتحانات لأخر العام الشهر السابق على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية بالتساؤل عن الرابط الإلكتروني للاستعلام عن النتائج، وقد تم أداء الإمتحانات وسط حالة تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وسوف نعرض لكم في مقالنا اليوم الرابط الإلكتروني الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية المخصص للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية برقم الجلوس

قامت العديد من المصادر الموثوقة في الازهر الشريف بالتأكيد على أن عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق الامتحانات الخاصة بالمرحلة الإعدادية الأزهرية مازالت جارية حتى الآن وذلك استعدادا لأطلاق النتائج بعد الموافقة عليها من وكيل مشيخة الأزهر الشريف، وسوف تعلن النتائج على رابط بوابة الأزهر الشريف حتى يتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري من الحصول على النتائج بشكل مصر وسريع وذلك من خلال الدخول إلى الموقع وتسجيل رقم الجلوس من خلال الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

بعد قيام الطلاب بأداء الامتحانات في الصف الثالث الإعدادي الأزهري لكل المواد الدراسية في الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني وقد تم الانتهاء من أداء الإمتحانات في يوم الأربعاء 1يونيو الحالي ثم بدأت عمليات المراجعة ورصد الدرجات على مستوى لجان الإمتحانات عقب الانتهاء منها مباشرة. وتم الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية ويتم الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية والقيام بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول الى بوابة الأزهر الإلكترونية

ثم النقر على كلمة الشهادة الإعدادية

الدخول لقسم الطلاب.

ثم النقر على كلمة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الدراسي الثاني.

ثم تسجيل رقم الجلوس والرقم القومي

النقر على كلمة عرض النتيجة

ليتم عرض بيان بدرجات الطالب في كل المواد الدراسية التي قام بأداء امتحاناتها.

كما يصبح بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الموجود بالاسفل الان بالبيانات التي جاءت مطلوبة للحصول على تلك النتائج على ان نوافيكم بها على الفور