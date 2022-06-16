نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين الجديد في السعودية || جدول الأسعار الجديد المُعلن من ارامكو لشهر يونيو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين الجديد في السعودية، تعتبر أسعار البنزين من المواضيع المهمة بالنسبة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، والتي تتغير بشكل شهري بفضل التحديثات التي تقوم بها شركة أرامكو عملاقة النفط السعودي، ولاتي تعلن بشكل رسمي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم التنفيذ اعتباراً من صباح اليوم الحادي عشر من الشهر نفسه، وتتبع كافة محطات الوقود في المملكة التسعيرة الجديدة، ويستمر تطبيق الأسعار الجديدة لمدة شهر كامل حتى تتم المراجعة من جديد وتعلن في مؤتمر صحفي تعقده الشركة، ونستعرض عليكم في هذا المقال تسعيرة سعر البنزين الجديدة في السعودية.

سعر البنزين الجديد في السعودية

الجميع في المملكة العربية السعودية يتساءلون بشدة عن سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر يونيو، حيث يعتمد المواطنين عليه في سياراتهم التي يستخدمونها في قضاء مشوارهم وغيرها من الأمور، وزاد سعر البنزين في السعودية مؤخراً بسبب ارتفاع كبير في سعر الدولار الأمريكي، والذي بدوره يؤثر بشكل كبير على السلع الاقتصادية ومن بينها البنزين ومشتقاته.

سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر يونيو 2022

بعد أن انتهي اللجنة المخصصة لأعمال المراجعة الخاصة بأسعار البنزين في السعودية، بالفعل أعلنت شركة أرامكو عملاقة النفط في السعودية، عن تسعيرة البنزين لشهر يونيو الحالي، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من 11 يونيو الحالي في كافة أنحاء المملكة في محطات الوقود، وقد سجلت الأسعار الجديدة التالي:

سعر بنزين 91 نحو 2:18 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر بنزين 95 نحو 2:33 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر الكيروسين بلغ 0:81 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر ديزل 0.63 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر غاز البترول المسال نحو 0.90 ريال سعودي.

اعلان سعر البنزين الجديد في السعودية

تقوم لجنة الطاقة في شركة أرامكو بمراجعة أسعار الوقود وكل المنتجات الخاصة بالوقود بشكل شهري، وهذا مقارنة بالسعر المتبع في السوق العالمي، ويتم تغير سعر البنزين ومنتجات الطاقة حسب الإجراءات حوكمة تغير سعر منتجات الطاقة والمياه، وبعد المراجعة يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في اليوم العاشر من الشهري الميلادي، وتطبق في صباح اليوم التالي الحادي عشر، ويمكن أن تتغير الأسعار كل شهر أو يتم تثبيتها.