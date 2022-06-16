هوندا اكورد 2022 سخية الحجم دقيقة الحركة بسعر شانجان cs85 هايبرد كوبيه 2023

كانت هوندا اكورد Honda Accord على مدى العقود الماضية، واحدة من أكثر السيارات شعبية في الولايات المتحدة والعالم. وبالرغم من تراجع Accord في أمريكا مؤخرًا، إلا أن هذا لا علاقة له بجودة المنتج لأن Accord الآن جيدة أكثر من أي وقت مضى. إنها سيارة ذات أربعة أبواب وبأسعار معقولة. السيارة سخية الحجم توفر مظهر سيارة فاخرة وتحركات دقيقة لسيارة سيدان عالية الجودة وحساسية سيارات هوندا المعروفة. يرغب معظم مشتري السيارات الجديدة هذه الأيام في الحصول على جسم طويل وشعور زائف بالأمان الذي يوفره نظام الدفع الرباعي. لكن هناك أمور يجب ألا تفوتها عند الحديث عن السعر ثم الكفاءة في استهلاك الوقود . ومعدل التسارع ما يجعلها منافس شرس لسيارات BMW و Audis .

مزايا هوندا اكورد

أفضل مزايا اكورد هي الراحة خاصة في الرحلات الطويلة. السيارة تأتي مع أكثر من ناقل حركة مقترن بمحرك توربو رائع. ثم هناك جودة البناء والموثوقية. إن الجمع بين متعة القيادة والموثوقية لا مثيل له. خاصة بعد أن أصبحت أكورد مريحة للغاية للرحلات الطويلة. إنها سيارة السائقين الحقيقية في فئتها. إن كان سبق لك تجربة إحدى سيارات Toyota و قمت بتجربة سيارة اكورد من Honda ، فإن الأخيرة تتفوق بذكاء. يمكن تجربة هوندا اكورد سبورت لتحكم بنفسك على المزايا. تتميز Accord Hybrid بتصميم خفيف يتضمن نمط شبكي ومصابيح أمامية LED وتصميمات عجلات معدنية جديدة. تحتوى المقصورة على شاشة عرض المعلومات والترفيه الاختيارية مقاس 8.0 بوصات كمعدات قياسية عبر المجموعة. وتتميز الآن أيضًا بتكنولوجيا Apple CarPlay و Android Auto القياسية.

سعر هوندا اكورد 2022

يبدأ سعر هوندا اكورد 2022 في السعودية عند 99 ألف ريال غير شامل الضريبة. والطريف في الأمر أن هذا هو سعر شانجان cs85 هايبرد كوبيه. يبدو أن الكوبيه يحتفظ لنفسه بخط واضح من المنافسة. ومع ذلك فلا مجال للمقارنة بين الكوبيه الياباني والكوبيه الصيني. يصل سعر اكورد 2022 بعد الضريبة إلى 114 ألف ريال. عند البحث عن عروض تقسيط السيارات لا تنخدع في التقسيط بدون مقدم. كل ما عليك هو حساب سعر السيارة في نهاية المدة ومقارنة السعر النقدي مع سعر التقسيط.