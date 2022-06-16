رابط موقع فضاء الاولياء لإستخراج كشف النقاط 2022 الجزائر “الفصل الثالث” tharwa.dz

تستمر عمليات البحث عن رابط موقع فضاء الاولياء لإستخراج كشف النقاط 2022 الجزائر، من أجل الاطلاع على كشف نقاط الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثالث لهذا العام، حيث أنه أعلنت وزارة التعليم الجزائرية في الساعات القليلة الماضية عن بدء عملية سحب كشف النقاط في كافة المراحل التعليمية، ومن الجدير بالذكرانه حرصت وزارة التربية الوطنية على تسهيل عملية الدراسة عن بعد للطلاب حفاظا على سلامتهم، وكذلك سهلت طريقة الحصول على النتائج التي يبحث عنها عدد كبير من الطلبة والطالبات الآن، ومن خلال التقرير التالي نوضح لكم اهم التفاصيل.

موقع فضاء الاولياء لإستخراج كشف النقاط 2022 الجزائر

تم تفعيل رابط موقع فضاء الاولياء لإستخراج كشف النقاط 2022 الجزائر، حيث أنه من المرجح ان يتم الإعلان عن نتائج الطلاب وبيان كشف النقاط الخاص بامتحانات الفصل الدراسي الثالث خلال الساعات المقبلة بشكل إلكتروني عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ 2022، ليتمكن كافة التلاميذ من الحصول على كشف النقاط من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت موضحة كما يلي:

الدخول مباشرة الى موقع فضاء اولياء التلاميذ .

. ومن ثم النقر على زر تسجيل جديد “إذا لم يكن لديك حساب من قبل في الموقع”.

بعد ذلك يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم إدخال بيانات ولي الطالب مع مراعاة الدقة أثناء ادخال البيانات.

ادخال بيانات الطالب والمستوى الذي يدرس فيه.

الضغط على تحديد الفصل الدراسي.

وأخيراً النقر على رمز سؤال ثم عرض كشف نقاط فضاء اولياء التلاميذ لعام 2022.

ويمكن طباعة استمارة التسجيل.

موقع فضاء اولياء التلاميذ

منذ تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد قامت وزارة التربية الوطنية على تفعيل واتاحة موقع فضاء الاولياء لإستخراج كشف النقاط 2022 الجزائر لكافة المستويات التعليمية سواء كانت الابتدائية أوالمتوسطة أو الثانوية، و يقدم موقع فضاء الأولياء العديد من الخدمات التعليمية الأخرى للطلاب وأوليائهم من أجل تسهيل استكمال العملية التعليمية مع الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.