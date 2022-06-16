إصابة ملك المغرب محمد السادس بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الديوان الملكى المغربى، منذ قليل، إصابة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - أعلن الديوان الملكى المغربى، منذ قليل، إصابة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا. ونقلا عن وكالة أنباء المغرب، قال الدكتور لحسن بن اليمنى، طبيب الملك، إن الطبيب حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام.

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