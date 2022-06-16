اللجنة العسكرية الثلاثية بالسودان تؤكد ضرورة أن يكون الحوار شاملا

جدة - نرمين السيد - أكدت اللجنة العسكرية الثلاثية بالسودان، التى تضم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوى المجلس الفريق أول شمس الدين كباشى والفريق ابراهيم جابر، ضرورة أن يكون الحوار شاملا، موضحة أن الغرض من اللقاءات الثنائية التى يتم إجراؤها، هو الاستماع لوجهة نظر الآخر، حول إدارة الحوار الوطنى الشامل.





وترأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، الاجتماع التشاورى الأول بين اللجنة العسكرية الثلاثية، وقوى الحرية والتغيير "مجموعة التوافق الوطنى".

وأوضح الناطق الرسمى باسم اللجنة العسكرية الثلاثية العميد الركن نبيل عبدالله على، فى تصريح صحفى، أن اللقاء يأتى فى إطار التشاور حول إدارة الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن اللقاء كان شفافا وسادته الروح التشاورية.

من جانبه، قال على خليفة عسكرى عضو الهيئة القيادية للحرية والتغيير "مجموعة التوافق الوطنى"، إن اللقاء لستمع إلى تقرير مفصل حول لقاءات الآلية الثلاثية مع "المجلس المركزى للحرية والتغيير"، والمكون العسكرى التى عقدت الأسبوع الماضى، واطلع على رؤية مجموعة "التوافق الوطنى" حول الحوار.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على دعم جهود الآلية الثلاثية باعتبارها الآلية الوحيدة المتاحة للحوار، لافتا إلى وجود مرتكزات أساسية، تسعى جميع الأطراف لتعزيزها.