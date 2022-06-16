العالم اليوم - إصابة العاهل المغربي بفيروس كورونا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يونيو 2022 07:18 مساءً - أعلن الديوان الملكي المغربي، الخميس، إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا من دون أعراض، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.

وقال البروفيسور الحسن بليمني، طبيب ملك المغرب محمد السادس، إن الأخير أصيب بفيروس كورونا، وأضاف أنه طلب من الملك فترة راحة لبضعة أيام.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إصابة العاهل المغربي بفيروس كورونا .. في رعاية الله وحفظة