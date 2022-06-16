احصل على تمويل بدون كفيل ولا رسوم 300 ألف ريال بأسهل إجراءات وأقل قسط

تمويل بدون كفيل ولا رسوم 300 ألف ريال سعودي يشمل السعوديين والمقيمين الراغبين في الحصول على القروض لتيسير أمور حياتهم بشكل أفضل وسداد الاحتياجات بطريقة سريعة، فتعد المنتجات التمويلية حل سريع للالتزامات المالية على الرغم أن القرض يعد عبئاً إضافياً ودين حتى يتم سداده، ولكن لابد عندما تطلب قرض ما أياً كان نوعه شخصي أو سيارة أو عقاري..إلخ يجب أن تكون الجهة مضمونة ومعتمدة من البنك المركزي السعودي تعمل وفق الأنظمة واللوائح القانونية للبنك لضمان حقوق أطراف التعاقد وفق بنود العقد المنصوصة وعليك الإطلاع عليها جيداً وقراءة تلك البنود قبل التوقيع عليها، حيث تقدم شركات وبنوك برامج تمويلية بدون كفيل أو رسوم ومنها بدون اشتراط تحويل الراتب مما يسهل على العميل طلب القرض.

كيف احصل على تمويل بدون كفيل ولا رسوم

أتاحت شركة اليسر منتج تمويل بدون كفيل بصيغة التورق وهي صيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية متاح للسعوديين والمقيمين، تتميز الشركة بسرعة إتمام إجراءات الحصول على قرض بدون رسوم ميسر السداد بأقساط شهرية من سنة حتى 60 شهر بشروط بسيطة دون تعقيد، كما تتميز بأنها معتمدة من البنك المركزي السعودي تقدم منتجات قروض كثيرة تتمثل في الأفراد نوعان للتمويل الشخصي بصيغة التورق والمرابحة وتمويل سيارة بدون دفعة أولى ولا كفيل والسلع الاستهلاكية بالإضافة إلى تمويل المتقاعدين بدون كفيل والقرض الأصغر أي يسدد على مدة أصغر تصل إلى ثلاث سنوات، هذا فضلاً عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضاً.

شروط تمويل شركة اليسر

لا يقل عمر المتقدم عن 22 سنة وحتى 60 سنة وقت انتهاء سداد القرض. تمويل بدون ضامن يصل إلى 300 ألف ريال كحد أقصى. الحد الأدنى للراتب 5000 ريال سعودي. يجب أن لا تقل فترة العمل عن ثلاثة أشهر. “تطبق الشروط والأحكام”.

خطوات طلب قرض شخصي بالتقسيط

عليك تعبئة نموذج قرض بصيغة التورق عبر موقع شركة اليسر بعدها سوف يتم التواصل معك لاستكمال الإجراءات، علماً بأن من أجل قبول الطلب يجب أن تستوفي الشروط المحددة وإحضار المستندات المطلوبة، وفي حالة وجود استفسار عن التمويل يرجى الاتصال على رقم شركة اليسر المجاني 8001160711.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل