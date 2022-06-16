نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف 2022 Apple iPhone 14 Pro Max وموعد نزول ايفون 14 برو ماكس في الأسواق العالمية والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هاتف 2022 Apple iPhone 14 Pro Max، هناك الكثير من الشائعات حول هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد ، من خلال هذه المقال سوف نعرض لك مواصفات الهاتف بالتفاقيل تابعوا . مواصفات هاتف 2022 Apple iPhone 14 Pro Max معلومات أساسيه عن هاتف ايفون 14 برو ماكس : ماركة: Apple

نموذج : آيفون 14 برو ماكس

حالة قريبا سوف يصدر في : 2022 أكتوبر مواصفات هيئة هاتف iphone 14 pro max : أبعاد: 160.8 × 78.1 × 7.4 ملم (6.33 × 3.07 × 0.29 بوصة) وزن: 228 جرام (8.04 أوقية) الألوان: الفضة ، الجرافيت ، الذهب ، الأزرق الباسيفيكي مواد: واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ شرائح SIM: شريحة واحدة (Nano-SIM و / أو eSIM) أو Dual SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) – للصين الماء / الغبار: IP68 مقاومة الغبار / الماء (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة)

Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX المعتمدة) المواصفات والتسريبات iphone 14 pro max عرض الهاتف بحجم: 6.7 بوصة يكتب : Super Retina XDR OLED ، HDR10 ، 800 شمعة / المتر المربع (النوع) ، 1200 شمعة / المتر المربع (الذروة) القرارات: 1284 × 2778 بكسل ، نسبة 19.5: 9 PPI: عدد 458 نقطة في البوصة متعدد اللمس: نعم حماية: زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيوت

دولبي فيجن، التدرج اللوني الواسع، نغمة حقيقية الشبكات التي يدعمها الهاتف : 2G: GSM 850/900/1800/1900 – الشريحة الأولى والثانية (الشريحة المزدوجة) – للصين

سى دى ام ايه 800/1900 الجيل الثالث 3G:HSDPA 850/900/1700 (AWS) /1900/2100: CDMA2000 1xEV-DO بطارية الهاتف : قابل للإزالة :غير قابل للإزالة وقت التحدث تعليق: تصل إلي 20 ساعة (الوسائط المتعددة) شحن سريع: شحن سريع 20 وات ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن)

USB Power Delivery 2.0 الشحن اللاسلكي: الشحن اللاسلكي السريع Qi 15W موعد نزول ايفون 14 برو ماكس في الأسواق العالمية والسعودية من المتوقع أن شركة Apple سوف تطرح هاتف iphone 14 pro max بهذه القائمة من الأسعار في مختلف الأسواق العالمية . سوف تأتي نسخة 256 جيجا بايت من هاتف ايفون 14 برو ماكس في السوق السعودي بسعر 5150 ريال سعودي . أما سعر هاتف iphone 14 pro max في السوق المصري 23500 الف جنية مصري ، لنسخة 256 جيجا بايت . سعر الهاتف في الأسواق العالمية لنسخة 256 جيجا بايت سوف يكون ب1100 دولار. الأن نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالتنا الذي قدمنا من خلالها ، مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس واسعارة ، نتمني أن نكون قد أفدناكم .

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