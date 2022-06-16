نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 المجاني alrajhihaj.com والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 نوضحه لقراء موقعنا، فمع اقتراب موسم الحج سوف يتم استقبال عدد كبير من الحجاج بعد أن كان هناك تحديد للأعداد التي تؤدي فريضة الحج بسبب انتشار الوباء، وبدأ العديد من المواطنين في المملكة العربية يبحثون عن كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج والتي تفعلها مؤسسه الراجحي بواسطة أبناء الشيخ عبد العزيز الراجحي، حيث يقومون بمساعدة الكثير من الأشخاص التي ترغب في أداء فريضة الحج من خلال تحمل كافة مصاريف الحج عنهم، مثل مصاريف الأكل والشراب والسكن والمناسك والانتقال.

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

يمكن للمواطنين السعوديين تسجيل الدخول في حملة الراجحي للحج من خلال إتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى حملة الراجحي الخيرية ومتابعة الخطوات

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية ورقم الهاتف.

الضغط على التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443.

يقوم المتقدم بتحديد المنطقة السكنية التي يعيش فيها.

ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات.

التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.

الضغط على تقديم الطلب.

متابعينا الكرام

يسعدنا استقبال طلبات الحج من خلال الرابط الحصري لموسم حج 1443هـ، وفق الشروط والآلية المرفقة،

علما بأن المقاعد محدودة والتسجيل مجاني -بلا مقابل مالي-

وسيغلق النظام آليا بعد اكتمال العدد https://t.co/uoVBS0MsAA

*الدخول من جهاز حاسوبي ونسأل الله أن ييسر للجميع pic.twitter.com/BBXcD3MsHZ — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام

يسعدنا استقبال طلبات الحج من خلال الرابط الحصري لموسم حج 1443هـ، وفق الشروط والآلية المرفقة،

علما بأن المقاعد محدودة والتسجيل مجاني -بلا مقابل مالي-

وسيغلق النظام آليا بعد اكتمال العدد https://t.co/uoVBS0MsAA

*الدخول من جهاز حاسوبي



ونسأل الله أن ييسر للجميع pic.twitter.com/BBXcD3MsHZ — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 15, 2022

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

مؤسسة الراجحي وضعت عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدم، لكي يحصل على موافقة طلب التسجيل في الحج ويكون أحد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وفيما يلي نعرض عليكم تلك الشروط:

يجب ألا يكون المتقدم قد قام بأداء فريضة الحج أو العمرة قبل ذلك.

أن يكون المتقدم شخص قادر على أداء مناسك الحج.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

يقوم بكتابة كافة البيانات الأساسية عبر موقع الراجحي أثناء تقديم الطلب إلكتروني.

في حالة الحصول على الموافقة على الطلب سوف يتم السفر بواسطة الحفلات التي تنتقل الى مكة المكرمة.

موعد بداية موسم الحج لعام 1443ه‍

سوف يبدأ موسم الحج من اليوم الثامن لذو الحجة للعام الحالي 1443ه‍ وسوف يوافق اليوم السابع من شهر يوليو للعام 2022م، ومن جانبه فإن مؤسسة الراجحي أكدت بأنه سوف يتم توفير جميع احتياجات الحجاج من سكن وانتقال وطعام وشراب بالإضافة إلى توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على سلامتهم.

متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 13, 2022

قدمنا لكم كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج، كما ذكرنا أهم وأبرز الشروط التي حددتها المؤسسة والتي يجب أن تتوفر في المتقدم من أجل الحصول على الموافقة على طلبه.