نتائج قرعة حجاج الداخل الإلكترونية وطرق استعلام القبول في قرعة الحج

نتائج قرعة حجاج الداخل الإلكترونية لموسم حج 1443، هو أحدث وآخر أخبار وزارة الحج والعمرة، في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الوزارة عبر كافة صفحاتها الرسمية، عبر شبكة الإنترنت، بأن يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022، قد تم تسجيل ما يعادل 297,444 طلبًا، لحجاج الداخل لعام 1443، من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وقد تجاوز عدد الطلبات التي اكتملت واستوفت كافة شروط موسم حج 1443، قد تخطت حاجز 217 ألف طلبًا، وذلك من خلال البوابة الالكترونية لحجاج الداخل 2022، لكل من قام بعمل استخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين، من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، وقاموا بعمل الحجز عبر الرابط الرسمي، الذي قدمته وزارة الحج والعمرة، يهدف إجراء قرعة الحج 1443 هجريا، وقد تم التواصل مع المقبولين في قرعة الحج للعام الحالي بأكثر من طريقة.

استعلام القبول في قرعة الحج

إذا كنت أحد المواطنين أو المقيمين، داخل المملكة العربية السعودية، وقمت بالتقديم في حج الداخل، عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، من خلال رابط التسجيل في الحج 1443، الذي تم الإعلان عنه لكل من يرغب في أداء مناسك الحج للعام الحالي. وقد تم الإعلان عن أسماء المقبولين في موسم حج 1443، في بيان صحفي رسمي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة. مع العلم أنه وقد تم مراجعة طلبات المتقدمين للحج، بمراجعة استيفاء كافة الشروط المعلنة للقبول والتسجيل في موسم الحج، وليس وفقًا لأسبقية الحجز نهائيًا، وقد تم التواصل مع المقبولين من خلال إرسال رسائل SMS لهم عبر الجوالات، بداية من يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو ولمدة 48 ساعة. ولمن يرغب في الاستعلام عن القبول في نتائج قرعة حجاج الداخل الإلكترونية، أو للاستفسار عن أية معلومات، فقد تم توفير عدة سبل للتواصل ومنها:

شروط تسجيل حجاج الداخل 1443