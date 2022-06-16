نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب بنك الانماء جاري وادخار بالخطوات عبر تطبيق بنك alinma الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب بنك الانماء أصبح من أهم الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الرسمي للبنك بكل سهولة، حيث تم توفير الوقت والجهد الذي قد يتم بذله من أجل فتح الحساب الذي كان يتطلب زيارة الفرع الرئيسي، ومن خلالنا وفي خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف على الخطوات التي يجب إتباعها من أجل فتح حساب بنك الانماء، سواء أكان جاري أو حساب الادخار أو حساب الاسرة، حتى تكونوا على دراية بكل شيء.

فتح حساب بنك الانماء

مصر الانماء من أهم وأقوى البنوك السعودية التي توفر عدة خدمات متميزة لعملائها سواء الحاليين أو الجدد، وإذا كنت ممن يفكرون في فتح حساب في بنك alinma، كل ما عليك هو الاستمرار في متابعة هذا المقال، وستحصل على جميع المعلومات لفتح الحساب.

خطوات فتح حساب ادخار بنك alinma

يتم فتح حساب بشكل مجاني، كما يمكن فتحه من خلال خدمة حساب الأسرة، يقدم عائد شهري تزداد بالطبع عند زيادة الرصيد بالحساب، ويمنح حرية للعميل سواء بالسحب أو الإيداع:-

يتطلب فقط تقديم هوية سارية المفعول، والتوقيع على الاتفاقية لفتح الحساب.

يتم فتح الحساب عن طريق تسجيل الدخول عبر التطبيق.

ثم اختيار أيقونة الحساب والضغط على حساب إضافي.

يجب ملء كل الحقول الفارغة بالإضافة للاطلاع على كافة الشروط والاحكام، والإقرار بالموافقة مع الاستمرار.

يجب مراجعة المعلومات والتأكد أنها صحيحة، ثم الضغط على تأكيد.

مع العلم أنه لا يتم حساب أي رسوم على عمليات السحب أو الإيداع خلال فترة الاستثمار.

خطوات فتح حساب جاري بنك الانماء

يوفر مصرف الإنماء تجربة لا مثيل لها متميزة لجميع العملاء الراغبين في فتح حساب، لذلك يزداد عدد عملاء البنك يومًا بعد يومًا، حيث يوفر سلاسة في التعامل، أعلى نسبة عائد، وإنجاز في التعاملات، شروطه ومزايا رائعة مثل:-

لا يتطلب فقط إلا هوية سارية المفعول، إقامة وجواز سفر سارية المفعول للمقيمين، تعبئة النموذج.

سداد جميع الفواتير المستحقة من خلال البطاقة الائتمانية، سحب المبالغ المالية سواء من البطاقة أو أجهزة الصراف الآلي.

إمكانية فتح حسابات فرعية سواء بالريال أو بالعملات الأجنبية.

شراء أو بيع العملات الأجنبية، وإمكانية السحب سواء من داخل أو خارج المملكة.

يجب أن يتراوح عمر العميل من 15-18 عامًا.

وهذه هي خطوات فتح حساب جاري بنك الانماء رقميًا بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للبنك:-