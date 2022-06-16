أسرع تمويل شخصي بقيمة 5 آلاف ريال من سلفة والسداد على 6 أشهر

تزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول منصة سلفة وتمويلها السريع، فتشهد هذه الآونة بعض الصعوبات على الأشخاص المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية، والهدف الرئيسي من هذه المنصة هو سداد الديون بمجرد التقديم والحصول على تمويل شخصي من سلفة، حيث تمنح منصة سلفة قروض وتمويلات سريعة في أقل من دقائق والسداد على فترات طويلة قد تصل إلى 6 أشهر، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية التقديم والحصول على تمويل سلفة الإلكتروني بقيمة 5 آلاف ريال وكيفية السداد، ورابط الدخول على المنصة للحصول على التمويل وفقاً للإجراءات التي نوضحها لكل متابعينا من خلال هذا المقال.

تمويل شخصي من منصة سلفة:

تمنح منصة سلفة الإلكترونية العديد من التمويلات السريعة التي يمكن الاستافدة منها ومن ضمن هذه التمويلات تمويل شخصي من سلفة تصل قيمته إلى 5 آلاف ريال سعودي، وتخضع منصة سلفة تحت إشراف البنك المركزي السعودي، وتقدم تقنية مالية بشكل يومي لرفع مستوى التعاملات البنكية والتمويل وذللك للوصول إلى أهداف سهلة وناجحة، والهدف من الحصول على التمويل الشخصي هو سداد الديون وكافة احتياجات الأشخاص المستفيدين، ويتمكن الفرد من الحصول على تمويل شخصي بالدخول على الرابط الرسمي لمنصة سلفة.

شروط الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة:

أوضحت منصة سلفة الإلكترونية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي لكافة الأشخاص المستفيدين عبر تويتر عن ضرورة توافر بعض الشروط للحصول على تمويل منصة سلفة، ومن خلال هذا المقال نوضحها لكل متابعينا وهذه الشروط هي:

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 23 عام حتى 60 عام بحد أقصى ويكون مكتمل الأهلية. الحد الأدنى للراتب الشهري 5 آلاف ريال سعودي. أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل قائم على رأس عمله ويشترط ألا تقل فترة العمل له في حالة كونه موظف في القطاع الحكومي عن 3 أشهر وفي حالة كونه موظف في القطاع الخاص لا تقل فترة عمله عن 6 أشهر.

مميزات تمويل سلفة:

له هامش ربح تنافسي

تتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتم السداد على فترات طويلة قد تصل إلى 6 أشهر

إيداع سريع.

كيفية التقديم والحصول على تمويل منصة سلفة: