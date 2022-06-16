“azhar.eg/splash” هنا موقع بوابة الأزهر الالكتروني للاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس

تزداد معدلات البحث من جانب عدد كبير من الطلاب في جميع المحافظات للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2022 بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وكذلك اولياء الامور الذين يرغبوا في الاطمئنان عن نتائج الأبناء في امتحانات نهاية العام الدراسي، وقد جاءت امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية الازهرية الترم الثاني بناء على الضوابط التي اكد عليها الازهر الشريف في جميع المدارس التابعة لكافة المحافظات بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط بوابة الأزهر الالكتروني للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية الترم الثاني 2022

وقد كان طلاب الشهادة الإعدادية الازهرية قد انتهوا من اداء امتحانات الطلاب للشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات قد بدأوا امتحانات نهاية العام الدراسي يوم الخامس والعشرين من شهر مايو 2022، والتي كانت قد انتهت رسميا في يوم الاول من شهر يونيو 2022، وقد جاءت الامتحانات بناء على الضوابط التي توضيحها وكذلك بناء على جدول امتحانات الطلاب المعتمد رسميا في جميع المحافظات، وعلى الفور قد بدأت اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب والعمل على رصد الدرجات والنتائج بعدما تم انتهاءها رسميا في جميع اللجان ومراكز تصحيح الامتحانات التي تم اعتمادها من قبل الجهات المسئولة.

رابط موقع بوابة الازهر الشريف الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2022

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني المخصص للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية هذا العام 2022 لجميع الطلاب في مختلف المحافظات، وهو موقع بوابة الازهر الشريف المخصص للتعرف على نتائج كافة الطلاب بشكل عام، حيث يتمكن طلاب الأزهر الشريف، من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.