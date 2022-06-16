التسجيل فى الضمان الاجتماعي الجديد 1443.. شروط التسجيل في الضمان المطور

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التسجيل فى الضمان الاجتماعي الجديد 1443، يعد البحث عن طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعي الجديد من أهم الأمور التي تتصدر محركات البحث من قبل الألاف من المواطنين السعوديين الذي يريدون التقديم للحصول على معاش الضمان خاصة بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمد الفترة المتاحة للتسجيل والتقديم، وهى من أهم الخطوات التي أطلقتها الوزارة من أجل تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة المستوى المعيشي للمواطنين وأيضا تقديم التأهيل والتدريب لهم للمساعدة فى الحصول على فرصة عمل مناسبة، لذلك سنقدم فى الآتي كيفية القيام بالتسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور والشروط المطلوبة للتقديم من أجل اللحاق بتعداد المستفيدين من الضمان. طريقة التسجيل فى معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم الضغط على أيقونة “مستخدم جديد”.

يطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية ومنها رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وإدخال كلمة المرور وتأكيدها ثم الضغط على أيقونة “تسجيل”.

تصلك بعد ذلك رسالة نصية على رقم الجوال الذي قمت بالتسجيل به بها رمز التحقق المكون من أربعة أرقام.

قم بإدخال رمز التحقق فى الخانة الخاصة به ثم اضغط على كلمة “توثيق”.

الآن قد تكون قد أنشأت بالفعل حساب خاص بك على الموقع ويمكنك عمل تسجيل دخول بعد ذلك برقم الهوية وكلمة المرور.

ومن ثم يمكنك الدخول على التبويبات المختلفة التي يجب ملئ البيانات المطلوبة بها من أجل استكمال خطوات تقديم طلب استحقاق المعاش. شروط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور تعد الجنسية السعودية من أهم شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وأيضا الإقامة الدائمة فى المملكة، وقد استثنى البرنامج بعض الفئات من ذلك منها المطلقات والأرامل الغير سعوديات المتزوجة من رجل سعودي، وأبناء الأرامل والمطلقات السعودين من رجل غير سعودي الجنسية، ذوى الإعاقات الخاصة والأيتام الحاصلين على بطاقات التنقل الخاصة بهم.

ألا يكون دخل الأسرة أو الفرد المستقل أقل من الحد الأدنى لراتب معاش الضمان وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 ريال لكل فرد بها.

التزام الأسرة بالخدمات الصحية والتعليمية التي سوف تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأبناء.

أن يلتزم القادرين على العمل من أفراد الأسرة ببرامج التدريب والتأهيل الوظيفي التي تقدمها الوزارة من أجل الحصول على فرصة عمل.

يستثنى من معاش الضمان الأفراد المقيمين فى مراكز الإيواء أو دور الأيتام التابعة للدولة.

إذا كان أحد أفراد الأسرة يقيم خارج البلاد من أجل الدراسة فهذا لا يؤثر على استحقاقه لمعاش الضمان. عمر شويل - جدة التسجيل فى الضمان الاجتماعي الجديد 1443.. شروط التسجيل في الضمان المطور - ثقفني

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