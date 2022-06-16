نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كافة المحافظات الأردنية.. رسميا فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول في الأردن 2022/2023 لينك التسجيل والأوراق المطلوبة في المقال التالي
صرحت وزارة التربية والتعليم الاردنية رسميا عن فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول في مختلف المدارس في الأردن خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس، وذلك بناء على الموعد والمدة المحددة للتسجيل التي كشفت عنها خلال الفترة الاخيرة لتسجيل الطلاب في العام الدراسي الجديد 2022/2023، كما اشارت الى أن التسجيل سوف يكون من جانب اولياء الامور بشكل الكتروني بناء على الضوابط والمستندات التي يجب توافرها، وإليكم الآن رابط تسجيل طلاب الصف الاول في الاردن 2022/2023 وأهم الاوراق والمستندات اللازمة.
فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول في الاردن 2022
رسميا فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية عن فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية الأردنية، للعام الدراسي الجديد 2022/2033، والتي نوهت على ان انطلاق التسيجل سوف يكون اليوم الخميس الموافق 16 يونيو، على ان تستمر عملية التسجيل للطلاب حتى يوم الأحد الموافق 31 يوليو القادم عبر المنصة الخاصة بالتسجيل والتي اعلنت عنها الوزارة رسميا.
رابط وخطوات تسجيل طلاب الصف الأول في الأردن 2022
يمكن لاولياء الامور التسجيل لطلاب الصف الاول الأساسي في مختلف المدارس الحكومة في كافة المحافظات الأردنية بشكل عام، وذلك من خلال الموقع الرسمي المفعل من جانب وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث يتم التسجيل بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الولوج على الموقع الإلكتروني المفعل من جانب وزارة التربية والتعليم الاردنية مباشرة eservices.moe.gov.jo.
- ثم يتم العمل على تسجيل الرقم الوطني وكلمة المرور المطلوبة لدخول الموقع.
- يتم النقر على تسجيل دخول ثم تسجيل مستخدم جديد.
- بعد ذلك يتم اختيار أيقونة التسجيل للصف الأول الابتدائي.
- ثم يتم ارفاق بيانات الطفل بدقة ومراجعتها، وكذلك إرفاق المستندات المطلوبة.
- سوف تظهر رسالة تم الحجز بنجاح.
- أضغط على موافق.
الأوراق المطلوبة للتسجيل لطلاب الصف الأول الأساسي
وقد تم تحديد بعض المستندات والاوراق التي يجب توافرها لتسجيل طلاب الصف الاول الاساسي في الاردن، وذلك جاءت تتمثل فيما يلي.
- تقديم شهادة ميلاد الطفل المتقدم للصف الأول، بالاضافة الى تقديم شهادة التطعيمات الأساسية.
- ارفاق صورة من دفتر العائلة.
- والوافدين يتم إرفاق صورة من جواز السفر، وصورة من الإقامة وتكون سارية.
- شهادة بالكشف الطبي على الطفل وتكون من مركز معتمد.
- إحضار عدد 6 صور حديثة مقاس 4*6 للطفل.
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