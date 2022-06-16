“الان emis.gov.eg” موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ||هنا رابط استخراج النتيجة نتيجة دبلوم صنايع ودبلوم تجارة وزراعة وفنادق

يترقب عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات في هذا التوقيت التعرف على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2022، وهي النتائج التي من المقرر ان يتم اعلانها خلال الايام المقبلة بناءً على تصريحات وزارة التربية والتعليم الفني، فنجد انه قد صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه من المقرر الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات بداية شهر يوليو المقبل، ومن ثم يتم اعلان كافة نتائح الطلاب بناء على الضوابط التي اكدت عليها الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وموعد اعلان النتيجة.

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وبناء على ما صرح به نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، في تصريحات صحفية خلال الايام الاخيرة، فإنه من المقرر ان يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 رسميا لنظامي 3 و5 سنوات وذلك في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وقد اشار الى أن إعلان النتيجة سوف يتم الاعلان عنها مباشرة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد أشتو كذلك أن أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات وإجابات الطلاب تتم بدقة بالغة لكي يحصل كل طالب علي حقه ودرجاته.

الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وقد كان طلاب الدبلومات الفنية 2022 قد انتوا من اداء الامتحانات خلال الفترة الاخيرة، وذلك بداية من يوم السبت 28 مايو الماضي، واستمرت حتى الخميس 9 يونيو الجاري، على مدار أسبوعين، وقد اشارت الوزارة ان نتائج الطلاب سوف يتم الاعلان عنها عبر الموقع الرسمي المخصص من قبل الوزارة، حتى يتم استخراج النتيجة بسهولة باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.