حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 06:28 مساءً - كشفت تقديرات وزارة المالية الروسية، عن تنفيذ أعباء الميزانية الفيدرالية في الفترة من يناير إلى مايو، بفائض قدره 1,495 تريليون روبل.

فائض ميزانية روسيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام يبلغ 1.495 تريليون روبلروسيا تسجل فائضا في الميزانية الفدرالية في الثلث الأول من 2022

وبلغ حجم الإيرادات المستلمة في الفترة من يناير إلى مايو 12.043 تريليون روبل، أو 48,1% من إجمالي إيرادات الميزانية الفيدرالية المعتمدة بموجب قانون الموازنة للعام الحالي. في الوقت نفسه، بلغت إيرادات النفط والغاز 5,658 تريليون روبل، وبلغت الإيرادات غير النفطية والغازية 6,385 تريليون روبل.

وتم تنفيذ نفقات الميزانية بمقدار 10,547 تريليون روبل، ما يمثل 44,5% من إجمالي النفقات المعتمدة للعام الحالي أو 41,5% من قائمة الميزانية الفيدرالية الموحدة، مع مراعاة التغييرات التي تم إجراؤها.

ونقلت مصلحة الضرائب الفيدرالية 8348 تريليون روبل إلى الميزانية في خمسة أشهر، أو 49,7% من أرقام الإيرادات المتوقعة لعام 2022، ودائرة الجمارك الفيدرالية – 3.1 تريليون روبل، أو 49,8% من أرقام التوقعات لهذا العام. ونقلت الوكالات الفيدرالية الأخرى 595,137 مليار روبل إلى الخزانة خلال هذه الفترة، أو 29,6٪%من أرقام الميزانية المتوقعة لعام 2022.