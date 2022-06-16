جدة - نرمين السيد - ويستعرض موقع "دوت الخليج" تطورات زيادة الفائدة الأمريكية كما يلى: ويُعد قرار رفع الفائدة بنسبة 0.75%، هو أعلى نسبة زيادة منذ أكثر من 28 عاما فى محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية.. إلى أين الملاذ؟ (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.