الدفاع الأمريكية: تم الرد بشكل سريع وحاسم على الهجوم الروسى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوستن، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى بروكسل، أن "أولوياتنا تتمثل فى الوقوف بجانب شعب أوكرانيا الشجاع، حيث يدافعون عن أنفسهم من أجل الحصول على الديمقراطية والسيادة، كما تتمثل فى الاتحاد سويا من أجل تعزيز القواعد المبنى عليها النظام الدولى".

وأشار أوستن إلى أن حلف الناتو واجه التحدى الحالى بالردع والتصميم والاتحاد، كما حدد الحلف خططا من أجل تعزيز عمليات الدفاع على المدى الطويل وخاصة على الجناح الشرقى للتحالف.

وأكد أوستن أن حلف الناتو اقترب من الترحيب بعضوين جديدن به، قائلا إن فنلندا والسويد اتخذا قرارات تاريخية بالتقدم لطلب عضوية الحلف.

وأعرب أوستن عن فخره بالتقدم الذى تم إحرازه خلال الأشهر القليلة الماضية، مشددا على ضرورة الاستمرار فى إحراز المزيد من التقدم.