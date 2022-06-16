رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن الأربعاء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 16 يونيو 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مصر والأردن الأربعاء، لبحث تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالي الطاقة والأمن الغذائي، وفق ما نقل الناطق باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو الثلاثاء.
وكتب بوينو على تويتر: “تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مصر والأردن الأربعاء؛ حيث ستبحث كيفية تعزيز التعاون المشترك مع الشريكين الاستراتيجيين للاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجالي الطاقة والأمن الغذائي”.
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