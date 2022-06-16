برقم الجلوس … الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني من موقع بوابة الازهر الشريف نقدمه نستعرضه مع حضراتكم الان حيث يتابع عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات لينك الحصول والاستعلام عن تلك النتائج التي نقدمها ونستعرضه مع حضراتكم الان فى جميع المحافظات المصرية

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني شهدت حولها أعلى معدل بحث على جوجل من بين جميع الكلمات الرائجة حيث تصدرت بشكل مؤخر عمليات بحث جوجل بعد ان تم الاعلان رسمياً عن اعتماد نسب نجاح طلاب الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية التي جاءت مرتفعة الى حد كبير مقارنة بنسب نجاح العام الماضي، على غرار هذا الامر سنبدأ الان على طرح خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين وذلك من خلال موقع بوابة الازهر الشريف الذي يعمل على طرح خدمات رقمية والكترونية أمام جميع الطلاب والسادة أولياء الأمور لتيسير إمكانية الاستعلام عن تلك النتائج بكل سهولة بعد ترقب كبير شهده الطلاب والسادة أولياء الأمور على التعرف على تلك النتائج التي بامكانكم استخراجها بالاسم الرباعي ورقم الجلوس على شكل نتابعه الان ونقدم من خلال الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني

أعلنت المصادر الرسمية بشكل مؤخرا على الانتهاء رسمياً من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بنتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية الفصل الدراسي الثاني على شكل جاء على النحو التالي:-

فتح موقع بوابة الازهر الشريف

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب بالخانة المخصصة لها

تحديد الفصل الدراسي الثاني

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على خانة عرض النتائج حتى تكون على الفور امامكم النتائج بنجاح مع العلم على ان نتائج الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الاعدادي سيتم الإعلان عنها في البداية من خلال موقع بوابة الازهر الشريف على ان يتم الاعلان عن نتائج الطلاب داخل المعاهد والمدارس الازهرية بشكل لاحق من إعلان النتائج من بوابة الازهر الشريف

مع العلم على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات بالاسفل بالبيانات المطلوبة على الاستعلام عن تلك النتائج حتي نوافيكم بها على الفور بعد التاكيد على ان امكانية الاستعلام عن تلك النتائج مطروحة امام جميع الطلاب اون لاين، حيث من الامس وعمليات بحث جوجل متزايد الى حد كبير للوصول الى بوابة الازهر الشريف للاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

توزيعة درجات الشهادة الاعدادية الازهرية