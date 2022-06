Honor 70 pro plus أقوي هواتف شركة هونر الجديدة | اهم المواصفات والسعر

Honor 70 pro plus الإصدار الجديد والأقوي لمجموعة هواتف شركة هونر الذكية والجديدة لهذا العام. حيث أعلنت شركة هونر مؤخراً في الأسواق الصينية عن إطلاق ثلاثة هواتف جديدة ومميزة ضمن عائلة الـ70. وشملت تلك العائلة هواتف مثل : Honor 70 ، Honor 70 pro. وأيضاً النسخة الأعلي Honor 70 pro plus والذي هو موضوعنا في هذا المقال. يأتي الهاتف مع مواصفات داخلية ومميزات مشابهة إلي حد كبير تلك الموجودة في نسخة البرو من الهاتف مع وجود اختلاف وحيد فقط وهو المعالج المستخدم. فيأتي الهاتف مع معالج أقوي من Media-Tek وهو Dimensity 9000. والجدير بالذكر أن الشركة قد حققت نجاحاً كبيراً أيضاً مع الإصدارات السابقة للهاتف مثل Honor 50 ، Honor 50 Pro. وفيما يلي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Honor 70 pro plus الجديد.

مواصفات هاتف Honor 70 pro plus :

‌أولاً يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 192 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً بخامات ظهر مصنوع من الزجاج بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano ، تتوفر أيضاً بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن الهاتف لا يتوفر مع مدخل كارت الميموري الإضافي ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

كما الحال أيضاً في النسخ الأخري من نفس السلسلة لم تعلن الشركة بشكل رسمي عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الماء أو الغبار.‌

أيضاً يتوفر الهاتف مع شاشة من نوع OLED بحجم 6.78 إنش ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1200×2652 بكسل مع معدل كثافة 429 بكسل لكل إنش.‌

بحجم 6.78 إنش ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1200×2652 بكسل مع معدل كثافة 429 بكسل لكل إنش.‌ كما أن شاشة الهاتف تأتي مع معدل التحديث الجديد والعالي 120 هيرتز ، والذي يوفر سلاسة وسرعة في الحركة والتنقل.‌

تأتي شاشة الهاتف أيضاً مع أبعاد عرض 19.8:9 مع وجود انحاء خفيف علي أطراف الشاشة ، مما يوفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

الشاشة أيضاً تتوفر بدعم خاصية 1B Color ، والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة وبالتالي توفر صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

أداء الهاتف :

يتوفر الهاتف مع نظام تشغيل Android 12 ، مع وجود واجهة مستخدم هونر الجديدة والمميزة Magic UI 6 .‌

، مع وجود واجهة مستخدم هونر الجديدة والمميزة .‌ إلا أن الهاتف لا يأتي بدعم خدمات شركة جوجل ، وذلك علي الأقل في نسخ الهاتف الموجهة للأسواق الصينية.‌

كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج جديد من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 9000 ، والذي يأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر لتوفير الطاقة.‌

، والذي يأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر لتوفير الطاقة.‌ معالج الهاتف ثماني النواة : نواته الأقوي تأتي من نوع Cortex-A78 ، مع تردد يصل إلي 3.05 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية أخري من نفس النوع Cortex-A78 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 2.6 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية الأخري المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A55 ، وأيضاً التردد يقل أكثر ليصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة لمعالج الرسوميات GPU المتوفر بالهاتف فيأتي من شركة ARM ومن نوع Mali-G710 MC10 .‌

ومن نوع .‌ يتوفر الهاتف في إصدارين فقط من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالآتي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

كاميرا هاتف Honor 70 pro plus :

الهاتف متوفر مع نفس نظام الكاميرات الموجود في نسخة Honor 70 pro حيث :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم خاصية الـHDR والتصوير الواسع بزاوية تصوير 100°.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً بإعداد ثلاثي للكاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 54 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر بدعم خاصية PDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وهي عدسة Telephoto تدعم التكبير حتي 3x Optical Zoom مع وجود دعم للمثبت البصري OIS وخاصية الـPDAF.‌

أما عن الكاميرا الثالثة فهي كاميرا للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر بدعم خاصية الـAF مع زاوية تصوير واسعة 122°.‌

الكاميرات تتوفر بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة الـ4K مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، عن طريق الكاميرات الخلفية والأمامية.‌

وأيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30/60 إطار.‌

كذلك الهاتف متوفر بدعم خاصية الـGyro-EIS ، الخاصة بالتثبيت الإلكتروني للهاتف أثناء تصوير الفيديوهات بالكاميرات الأمامية أو الخلفية.

مواصفات اخري للهاتف :

‌يتوفر الهاتف مع وجود سماعات ستيريو ثنائية ، توفر أصوات واضحة وعالية.‌

لكن وكما الحال لا يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يتوفر هاتف Honor 70 pro plus بدعم خاصية NFC.‌

بدعم خاصية NFC.‌ ولا يدعم شبكات الراديو FM.

توجد بصمة الهاتف أسفل الشاشة وتأتي من نوع Optical ، مع إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : البوصلة ، الجيروسكوب ، التقارب ، وأيضاً التسارع.‌

كذلك ويحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير من نوع Li-poly ، تتوفر مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.‌

وأيضاً الشحن العكسي بقدرة 5 وات فقط.‌

أخيراً الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، الأخضر ، والذهبي.

سعر هاتف Honor 70 pro plus :