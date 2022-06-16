لينك معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني كل الاقسام

لينك معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نقدمه الآن ونستعرضه مع حضراتكم حيث يتزايد من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج عشرات الآلاف من الطلاب بعد التأكيد على أنها ستكون متوفرة اون لاين بشكل لن يحتاج تماماً من خلاله الطلاب على التوجه إلى أي مكتب للاستعلام عن تلك النتائج

لينك معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

لينك معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 الان نقدمه من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز حيث بشكل مؤخرا اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح امكانية التقدم على القبول الموازي بعد الإعلان بشكل مؤخرا عن نتائج الطلاب ليتم الاعلان والاشارة على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية وطرح إمكانيات الاستعلام عليها على شكل ملفات pdf وذلك باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، مما تسبب عليه ارتفاع كبير فى عمليات بحث جوجل بحثاً عن طرق الحصول والاستعلام عن تلك النتائج التي نقدمها ونستعرضها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الآن نعرض اليكم بكل سهولة طرق الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية الان من خلال تدوين جميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تعبئة البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام وعرض النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

مصاريف الجامعات العراقية