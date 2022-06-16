نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الحق مكانك في الثانوية” تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 لجميع المحافظات الحد الأدنى للقبول في ثانوي عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 لجميع المحافظات، هو حديث الساعه بعد أن تم الانتهاء من إعلان نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 بجميع المحافظات، وتجدر الإشارة إلى أن تنسيق الاعدادية يتم إعلانه من جانب مديريات التربية والتعليم بكل محافظة بشكل مستقل، ويتم تحديد درجات القبول في الثانوية العامة بناء على عدد من المعايير الثابته ومنها عدد الاماكن الشاغرة في الثانوية العامة بالإضافة إلى نسب النجاح في المحافظة، ولهذا يختلف تنسيق القبول في الثانوية العامة من محافظة إلي أخري، وسوف نرصد لكم في هذا التقرير المؤشرات الأوليه في تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 لجميع المحافظات.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 لجميع المحافظات

يجب على طلابنا في الشهادة الاعدادية بجميع المحافظات تجهيز الملف الخاص بهم وتحضير جميع الأوراق المطلوبة الاستعداد لتقديم الملف في المدرسة الثانوية المراد أن يلتحق الطالب بها، وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة فهي شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر للطالب، بالإضافة إلى صورة شخصية للطالب بخلفية بيضاء و استمارة الالتحاق بالثانوية العامة، واخيرا مستخرج الشهادة الاعدادية ويحصل عليه الطالب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب وتقدر رسوم استخراجه ب 50 جنية، ونشير إلي أن التقديم يكون من خلال موقع التنسيق التابع إلي وزارة التربية والتعليم .

توقعات تنسيق القبول في الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات

يترقب طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية اعتماد تنسيق القبول في الثانوية العامة على أحر من الجمر، ولهذا نعرض لكم مؤشرات القبول المتوقعه:

نتوقع أن يكون الحد الأدنى في تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة من 243 درجة .

ومن المتوقع أن يبلغ الحد الأدنى في القبول في الثانوية العامة محافظة الجيزة من 240 درجة.

وتشير التوقعات إلى أن يكون الحد الأدنى لتنسيق الاعدادية محافظة الإسكندرية من 245 درجة.

اما محافظة القليوبية نتوقع أن يكون تنسيق الثانويه العامه من 239 درجة.

ونتوقع أن يكون تنسيق الشهاده الاعداديه محافظه المنيا من مجموع 247 درجة.

ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانويه العامه محافظه الشرقيه من مجموع 245 درجة.

والحد الأدنى المتوقع من تنسيق الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج من 244 درجة.

ونتوقع أن يكون الحد الأدنى لدخول أولي ثانوي عام محافظة الدقهلية من 238 درجة.

ونؤكد أنه في حال صدور تنسيق أولي ثانوي عام في كل محافظة بشكل رسمي سيتم إعلانه من خلال هذا التقرير .