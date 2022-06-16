نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع azhar.e للاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية 2022 ترم ثاني برقم الجلوس واسمك الرباعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية 2022 ترم ثاني برقم الجلوس واسمك الرباعي نوافيكم به الآن حيث فى الساعات الاخيرة قد أعلن معالي وكيل الأزهر على اعتماد ظهور نتائج التعليم الأساسي الابتدائي الازهري الفصل الدراسي الثاني الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير فى عمليات بحث جوجل بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي ننقلها أمام حضراتكم الان بالخطوات طريقة الوصول إليها اون لاين

موقع استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية 2022 ترم ثاني

موقع استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية 2022 ترم ثاني نقدمه امام حضراتكم الان حيث انتهى جميع الطلاب والطالبات من تأدية تلك الاختبارات فى صباح اليوم الاول من يونيو الماضي عليه عمليات بحث جوجل متزايدة الى حد كبير بحثاً عن طرق الوصول الى تلك النتائج والاستعلام عنها أون لاين من خلال موقع بوابة الازهر الشريف المفعل خصيصاً للكشف عن تلك النتائج بعدما اكد معالي الدكتور محمد الضويني عن اعتماد نتائج التعليم الأساسي والابتدائي من بوابة الازهر الشريف و نرصد ونتابع مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز طرق الوصول إلى تلك النتائج واستخراجها من موقع بوابة الأزهر الالكترونية بشكل وبصورة الكترونية ومبسطة

خطوات الحصول على نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية الترم الثاني

نوافيكم الان ونتابع ونقدم أمام حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية بعدما اكد معالي الدكتور محمد الضويني معالي وكيل الأزهر على ان نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية قد تم اعتماد نسب نجاحها بالنسبة لطلاب الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح وصلت الى 83% بينما قد بلغت نسبة نجاح المرحلة الاعدادية الى 78% على ان تأتي خطوات الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

فتح موقع بوابة الازهر الشريف

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام او عرض نتائج الطلاب على ان تكون امامكم النتائج على الفور امامكم

مع العلم على انه فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بامكانكم الان مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة وراء الاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم على الفور على الحصول على تلك النتائج والتي يتم الاعلان عنها من خلال تفعيل موقع بوابة الازهر الشريف لتلك المهمة لمساعدة كل الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية 2022 الازهرية

نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية الفصل الدراسي الثاني نعمل على مدار الساعة على مساعدة جميع الطلاب والطالبات على الحصول عليها من خلال موقع بوابة الازهر الشريف الذي بالفعل قد تم الاعلان عن تفعيل امكانية الوصول اليه لخدمة جميع الطلاب والطالبات على الحصول على تلك النتائج