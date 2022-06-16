متطوعون من مقاطعة زابوروجيه يقاتلون ضد الجيش الأوكراني



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:22 مساءً - قال فلاديمير روغوف عضو مجلس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، إن أكثر من 3500 متطوع من أبناء هذه المنطقة، تطوعوا وهم يقاتلون بالفعل ضد الجيش الأوكراني دفاعا عن ديارهم.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "ما لا يقل عن 3.5 ألف متطوع من منطقة زابوروجيه يقاتلون فعلا ضد نظام زيلينسكي النازي".

وذكر روغوف، أن غالبية المتطوعين يقاتلون في صفوف القوات الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وبعضهم بعد الحصول على الجنسية الروسية يقاتلون في صفوف الجيش الروسي، والبعض الآخر في الهياكل العسكرية الأخرى.



وشدد على أن هؤلاء المتطوعين، "يساهمون في صنع النصر بالاشتراك مع سكان روسيا الكبيرة وسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".