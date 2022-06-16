مدفيديف: زيارات الزعماء الغربيين إلى كييف غير مجدية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:22 مساءً - وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، زيارات القادة الغربيين الثلاثة إلى أوكرانيا بأنها "غير مجدية".

جاء ذلك في تغريدة لمدفيديف على صفحته في موقع "تويتر"، حيث أشار إلى أن السياسيين الأوروبيين إنما "يحبون زيارة كييف"، إلا أن الفائدة من تلك الزيارات هي صفر. وتابع مدفيديف أن القادة الأوروبيين مرة أخرى سيعدون كييف بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والإمداد بمدافع هاوتزر قديمة، ثم بعض الفودكا فقطار العودة إلى الوطن، كما حدث منذ مئة عام. وكل شيء على ما يرام، لكن ذلك لا يقرّب أوكرانيا قيد أنملة إلى السلام، بينما عقارب الساعة تتحرك.

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، قد وصلوا في وقت سابق بالقطار إلى كييف، ومن المقرر كذلك أن يجتمعوا بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.