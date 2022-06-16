لوغانسك: مسلحون أوكرانيون فخخوا مصنع ”زاريا” في روبيجني بـ50 طنا من المتفجرات



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:22 مساءً - قال فيتالي كيسيليوف مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم، إن مسلحين أوكرانيين زرعوا أكثر من 50 طنا من المتفجرات في مصنع "زاريا" في بلدة روبيجني التابعة للجمهورية.

وذكر كيسيليوف أن قوات لوغانسك عند السيطرة على هذه البلدة، وجهت ضربات صاعقة بالمدفعية، كما تقدمت المشاة بسرعة كبيرة. ووفقا له، أذهل هذا الهجوم الصاعق "الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار".

وقال، "بفضل هذا الهجوم غير المتوقع، لم يتمكن الأوكرنيون من تفجير العبوات الناسفة الضخمة التي زرعوها في المنطقة".

واضاف: "كان هناك 50 طنا من المتفجرات في مكان واحد فقط بالمصنع، كما تم وضع متفجرات تحت الصهاريج والخزانات".