من القاهرة.. المنفى وعقيلة يبحثان سبل الخروج من الانسداد السياسى

جدة - نرمين السيد - والتقى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة ليلة البارحة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وذكرت الناطقة باسم المجلس الرئاسى الليبى نجوى وهيبة، فى تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أن اللقاء تناول الوضع السياسى فى البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسى الحالى بالوصول لإجراء الانتخابات فى أقرب الآجال.

كما تناول اللقاء، حسب وهيبة، أهمية إنجاح عمل لجنتى مجلسى الدولة والنواب فى القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب الرئاسى من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.