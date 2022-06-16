العالم اليوم - غازبروم: هذا منتجنا وهذه قواعدنا.. وسنخفض الإمدادات لأوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يونيو 2022 05:15 مساءً - دافع رئيس شركة "غازبروم" الروسية العملاقة أليكسي ميلر، الخميس، عن قرارات المجموعة التي تواصل خفض شحناتها إلى أوروبا في سياق العملية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد موسكو.

وقال ميلر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي: "هذا منتجنا وهذه قواعدنا، نحن لا نعمل بموجب قواعد لم نضعها"، مضيفا: "روسيا مورد طاقة موثوق لأصدقاء روسيا".

وأكمل ميلر حسبما ذكرت "فرانس برس": "نعم سنخفض الإمدادات إلى أوروبا"، مشيرا إلى أنه "في المستقبل القريب جدا سينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في سوق آسيا والمحيط الهادئ".

وقال في انتقاد للأوروبيين: "قالوا إن العقود طويلة الأجل ليست ضرورية، فإذا ليست هناك حاجة إليها فلقد وفينا بالتزاماتنا تجاهكم".

وأعلنت "غازبروم" الروسية، الأربعاء، خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا بمقدار الثلث عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، مبررة ذلك بعدم قيام شركة "سيمنز" الألمانية بصيانة المعدات الضرورية.

وأوضحت شركة الغاز العملاقة أنها أوقفت تشغيل توربينة غاز أخرى من شركة "سيمنز" في محطة الضغط "بورتوفايا"، حيث يتم ملء "نورد ستريم" التي سينخفض إنتاجها من 100 إلى 67 مليون متر مكعب يوميا، بعد انخفاض أول من 167 إلى 100 مليون متر مكعب، الثلاثاء.

وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مطرد منذ بدء فرض العقوبات الغربية على موسكو، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي للتخلي عن اعتماده على روسيا في مجال الطاقة.