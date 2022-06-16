العالم اليوم - موسكو: نستعيد مستوى إنتاج النفط مع تحويل وجهة الصادرات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يونيو 2022 05:15 مساءً - أكد مسؤولون في قطاع الطاقة الروسي أن بلادهم تعتزم زيادة إنتاجها من النفط الشهر المقبل مع تغيير اتجاه تدفقات الخام لتجنب العقوبات الغربية، وتوقعوا أن يظل الانتاج المحلي مستقرا أو ينخفض قليلا هذا العام.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين "في الواقع نقترب من مستويات إنتاج فبراير عندما بلغ 10.2 مليون برميل يوميا، ونعتزم زيادته عن ذلك في يوليو اعتمادا على خطط الشركات".

وانخفض إنتاج روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، بنحو 10 بالمئة إلى 10.05 مليون برميل يوميا في أبريل بالمقارنة مع فبراير بعد أن أجل بعض المشترين أو رفضوا شراء النفط الروسي بسبب العقوبات.

وقال نوفاك اليوم الخميس إن إنتاج النفط الروسي عاد لمستوياته بعد أن حولت الشركات اتجاه الصادرات.

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا العديد من مستوردي النفط إلى رفض التعامل التجاري مع موسكو، مما تسبب في خصم قياسي على سعر الخام الروسي في المعاملات الفورية بالمقارنة بالخامات الأخرى.

وفي سياق متصل، توقع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف أن يستقر إنتاج النفط الروسي أو ينخفض قليلا بما بين 3 و5 بالمئة هذا العام، بحسب صحيفة إزفيستيا.

وأضاف أن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في استبدال الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 هو تصريح سياسي، إذ ليس من الممكن على الفور أن يستبدل التكتل الغاز والنفط الروسيين نظرا لأنهما يمثلان 40 بالمئة و30 بالمئة على التوالي من إجمالي احتياجات التكتل.