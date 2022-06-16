العالم اليوم - بنك انجلترا يرفع الفائدة لأعلى مستوى في 13 عاماً

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يونيو 2022 05:15 مساءً - رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، متجاهلا الضغط لاتخاذ خطوة أكثر جرأة لمكافحة الزيادات في الأسعار التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما.

وبينما بدأ بنك إنجلترا رفع معدلات الفائدة في وقت أبكر من نظرائه، غير أنه يتخلف الآن عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في المعركة العالمية ضد التضخم الذي يغذيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

ورفعت إجراءات بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي إلى 1.25 بالمئة وهي الزيادة الخامسة المتتالية منذ ديسمبر، ولتصل معدلات الفائدة لأعلى مستوى منذ 2009.

وكانت نتيجة التصويت في بنك إنجلترا 6-3، وكان المعارضون يؤيدون زيادة بمقدار نصف نقطة.

من جانبه، اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطوة أكثر جرأة يوم الأربعاء، حيث رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، من 1.5 بالمئة إلى 1.75 بالمئة.

يذكر أن الإسترليني عمق خسائره أمام الدولار الأميركي بـ 1% بعد قرار بنك إنجلترا.