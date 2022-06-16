نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن نتيجتك الان .. نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 في العراق دور اول عبر لينك epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك اهتمام كبير من قبل أولياء أمور الطلاب بنتائج الصف السادس الإبتدائي في العراق وذلك من أجل الإطمئنان علي أبنائهم في هذه المرحلة الدراسية المهمة والتي تلعب دور كبير في المستقبل الدراسي لهؤلاء الأبناء حيث أنها تتكحم في نسبة كبيرة من مستوى هؤلاء الطلاب في المراحل التعليمية المتقدمة، ولهذا الأمر سنتعرف في هذا المقال علي كيفية الإستعلام عن نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي في العراق بشئ من التفصيل من خلال موقعنا .. تابعونا.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 في العراق دور اول

عدد كبير من الطلاب في هذا العام إجتازوا إمتحانات الصف السادس الإبتدائي في محافظات العراق المختلفة تلك الامتحانات التي احتوت على درجات عالية من الصرامة والشفافية حيث تجاوز عدد الممتحنين هذا العام حاجز الآلاف شخص، وقد لاقت امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق هذا العام الاهتمام الكبير من قبل الوزارة التعليمة والإدارات التعليمية في محافظات العراق المختلفة والتي وجهت جهودها ناحية المحافظة على صحة الممتحنين وذلك من خلال تطبيق بعض الإجراءات الوقائية التي تعمل على وقاية الطالب من الإصابة بفيروس كورونا وغيره من الفيروسات المختلفة.

ووجدت مجهودات الإدارات التعليمية المختلفة في تسيير الامتحانات بالعراق إشادة كبيرة من قبل وزير التعليم الذي لاحظ عدم وجود شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم من أي مشاكل خاصة بالامتحانات بتلك الفترة، ولكم ما زال أولياء الأمور في انتظار الإعلان الرسمي لظهور نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 الدور الأول في العراق.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 في العراق الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية العراقية من خلال الآتي:

أولا: في البداية نقوم بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال البحث عنه.

ثانيا: ومن ثم نقوم بالضغط على خيار نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول.

ثالثا: وبعد ذلك نقوم بإدخال بيانات الطالب التي تتعلق بالاسم أو رقم الامتحاني الخاص به.

رابعا: وأخيراً نقوم بالضغط على زر الاستعلام من أجل إظهار النتيجة الخاصة بالطلاب علي صورة ملف pdf.

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق

تعد المرحلة المتوسطة في العراق هي أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب والطالبات خلال حياتهم التعليمية، وبالتالي فإن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق هي أيضاً أهم النتائج خلال المرحلة الابتدائية، ولذلك وفي الآونة الأخيرة قام الكثير من أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن الموعد الذي ستظهر به نتائج ذلك الصف من خلال الاستعلام الإلكتروني ولكنها لم تظهر حتى الآن.